2019-01-24T15:15:15+03:00
Общество

Конец эпохи: в Вологде отключают проводное радио в 408 домах

Иван Чухнин
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В Вологде заканчивается эпоха проводного радио.

1 марта 2019 года вологодский филиал Ростелекома начинает массово отключать радиоточки.

За месяц планируется отключить 174 дома, с 1 апреляеще 334 дома.

Как сообщает пресс-служба Ростеолекома, это связано с износом оборудования и отсутствием технической возможности его замены.

Абонентам за два месяца были направлены уведомления о прекращении радиовещания, а также предложение приобрести УКВ-ФМ приемник.

Напомним, в Череповце проводное радио было отключено еще в 2017 году.

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