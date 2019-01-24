Конец эпохи: в Вологде отключают проводное радио в 408 домах
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В Вологде заканчивается эпоха проводного радио.
1 марта 2019 года вологодский филиал Ростелекома начинает массово отключать радиоточки.
За месяц планируется отключить 174 дома, с 1 апреляеще 334 дома.
Как сообщает пресс-служба Ростеолекома, это связано с износом оборудования и отсутствием технической возможности его замены.
Абонентам за два месяца были направлены уведомления о прекращении радиовещания, а также предложение приобрести УКВ-ФМ приемник.
Напомним, в Череповце проводное радио было отключено еще в 2017 году.