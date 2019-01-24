2019-01-24T14:58:15+03:00
Происшествия

В Вологде из горящей четырехэтажки спасли 12 человек

Постоялец неосторожно покурил в ванной
Иван Чухнин
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В Вологде загорелся 4-этажный дом. В считанные минуты из дома были выведены 12 человек. ЧП случилось 24 января в пятом часу утра.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, возгорание произошло в квартире, которая находится доме № 62 на улице Некрасова.

На место выехали пять единиц техники.

Жилье принадлежит чете молодых вологжан, но пожар устроил 32-летний постоялец, который покурил в ванной комнате.

Кстати, квартира не была застрахована. Огонем повреждена отделка ванной и стиральная машина.

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