40-летнего браконьера, убившего лося, осудили

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-24T14:29:18+03:00

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40-летний вологжанин в октябре 2018 года незаконно застрелил лося.

Преступление он совершил в районе деревни Пустынь Чагодощенского района. Тушу он разделал и мясо забрал домой.

Как посчитали следователи, ущерб государству составил 240 тысяч рублей. В суде эта сумма была подтверждена, охотник признал свою вину, раскаялся и полностью погасил долг.

Однако суд был неумолим: его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.