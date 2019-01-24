2019-01-24T13:34:34+03:00
Происшествия

На трассе Вологда - Новая Ладога дотла сгорела легковушка

Иван Чухнин
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На дороге Вологда - Новая Ладога сгорел автомобиль. ЧП случилось 23 января вечером.

Пятнадцатая модель ВАЗ практически полностью выгорела.

На 45-м километре трассы на территории Шекснинского района водитель был вынужден остановиться - на ходу он почувствовал запах дыма. Он позвонил пожарным. Но огнеборцы прибыли на место, когда тушить было нечего.

Пожарные лишь запенили обгоревший остов авто.

За рулем находился 18-летнего парень. Самостоятельно он не смог справиться с огнем - у него не получилось открыть капот, из котоорого выбивалось пламя.

Водитель не пострадал. Автомобиль восстановлению не подлежит.

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