На трассе Вологда - Новая Ладога дотла сгорела легковушка
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На дороге Вологда - Новая Ладога сгорел автомобиль. ЧП случилось 23 января вечером.
Пятнадцатая модель ВАЗ практически полностью выгорела.
На 45-м километре трассы на территории Шекснинского района водитель был вынужден остановиться - на ходу он почувствовал запах дыма. Он позвонил пожарным. Но огнеборцы прибыли на место, когда тушить было нечего.
Пожарные лишь запенили обгоревший остов авто.
За рулем находился 18-летнего парень. Самостоятельно он не смог справиться с огнем - у него не получилось открыть капот, из котоорого выбивалось пламя.
Водитель не пострадал. Автомобиль восстановлению не подлежит.