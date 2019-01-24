2019-01-24T13:26:39+03:00
Происшествия

В Череповце неизвестный расстрелял студента

17-летний юноша попал в больницу
Иван Чухнин
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В Череповце раздались выстрелы. Возле известного учебного заведения мужчина несколько раз выстрелил в студента.

Как сообщает портал Город Че, 17-летний юноша был расстрелян в упор 23 января. ЧП случилось возле металлургического колледжа на улице Комсомольской, 8, среди белого дня.

Как сообщил приятель пострадавшего Павел Михайлов, около 12-13 часов в его товарища несколько раз стрелял мужчина.

"Стрелял мужчина 3 или 4 раза. Они задели друг друга. Сначала на словах, потом начали драться. Парень сейчас в больнице лежит, после операции. Одна пуля застряла глубоко, делали операцию. С ним, вроде, все хорошо. Одни говорят, что был огнестрел, другие, что травматика," - говорит Павел .

"Комсомолка" ждет комментариев от полиции.

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