ДТП на ночной трассе: упавшее с лесовоза бревно пробило кузов легковушки
Люди не пострадали
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ЧП произошло в Сокольском районе: на 23-м километре автодороги Чекшино – Тотьма случилась авария.
Как сообщает противопожарная служба Вологодской области, 24 января, около 1:30, легковой автомобиль "Лада Ларгус" на скорости налетел на бревно. В салоне находились водитель и два пассажира.
Бревно, по всей видимости, выпало с лесовоза.
Автомобиль получил кузовные повреждения, но люди не пострадали.
Спасатели эвакуировали водителя и пассажиров с трассы в ближайшее придорожное кафе.