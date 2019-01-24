2019-01-24T12:31:30+03:00
Происшествия

ДТП на ночной трассе: упавшее с лесовоза бревно пробило кузов легковушки

Люди не пострадали
Иван Чухнин
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ЧП произошло в Сокольском районе: на 23-м километре автодороги Чекшино – Тотьма случилась авария.

Как сообщает противопожарная служба Вологодской области, 24 января, около 1:30, легковой автомобиль "Лада Ларгус" на скорости налетел на бревно. В салоне находились водитель и два пассажира.

Бревно, по всей видимости, выпало с лесовоза.

Автомобиль получил кузовные повреждения, но люди не пострадали.

Спасатели эвакуировали водителя и пассажиров с трассы в ближайшее придорожное кафе.

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