Автор памятника Николаю Рубцову в Вологде стал академиком

СЕГОДНЯ 10:30 2019-01-24T10:38:37+03:00

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Череповецкий монументалист Александр Шебунин стал почетным академиком Российской академии художеств.

Президиум Российской академии художеств принял такое решение, а .его подписал президент академии Зураб Церетелли.

как сообщает сайт cultinfo.ru, кандидатура рассматривалась полтора года, лишь в январе бумажная волокита была закончена.

В Череповце это первый случай присуждения этого почетного звания.

Александр Шебунин родился под Великим Устюгом. Живет в Череповце с 1983 года. В Харовске установлен бюст Василию Белову, выполненный художником, в Череповце - памятник металлургам - отцу и сыну.

В Вологде он выиграл конкурс по увековечиванию памяти Николая Рубцов - в парке возле Домика Петра установен памятник поэту, в Череповце появился бюст.