Автор памятника Николаю Рубцову в Вологде стал академиком
Череповецкий монументалист Александр Шебунин стал почетным академиком Российской академии художеств.
Президиум Российской академии художеств принял такое решение, а .его подписал президент академии Зураб Церетелли.
как сообщает сайт cultinfo.ru, кандидатура рассматривалась полтора года, лишь в январе бумажная волокита была закончена.
В Череповце это первый случай присуждения этого почетного звания.
Александр Шебунин родился под Великим Устюгом. Живет в Череповце с 1983 года. В Харовске установлен бюст Василию Белову, выполненный художником, в Череповце - памятник металлургам - отцу и сыну.
В Вологде он выиграл конкурс по увековечиванию памяти Николая Рубцов - в парке возле Домика Петра установен памятник поэту, в Череповце появился бюст.