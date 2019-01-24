Несовершеннолетние пойдут под суд за попытку угона иномарки
Подростки пытались угнать автомобиль у дачника. Им предстоит отвечать по всей строгости закона.
Инцидент произошел в августе прошлого года.
Как сообщает СУ СК РФ, трое подростков 15-16 лет отдыхали в деревне Пудега.
Прогуливаясь, они решили покататься на чьем-либо автомобиле. На пути им встретился «Шевроле Авео», принадлежащий местноиу дачнику - мужчине 46 лет.
Молодые люди сумели выкатить автомобиль со двора на дорогу. Однако завести его не смогли. Ребята бросили иномарку и сбежали. Известно, что легковушка принадлежит 46-летнему мужчине.
Угоншиков легко вычислили, им грозит штраф в размере 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Вологодской области.