2019-01-23T22:51:21+03:00
Происшествия

В городе металлургов 73-летнего пенсионера рядом с "зеброй" сбил фургон

Пожилой череповчанин переходил улицу в неустановленном месте на улице Городского питомника
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествияМесто происшествияФото: управление ГИБДД Вологодской области
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Сегодня, около 10 утра произошло ДТП с участием пенсионера в Череповце. Мужчина 73 лет шел по обочине улицы Городского питомника, а потом стал переходить дорогу рядом с "зеброй", но не по ней. В итоге, на него наехал фургон "Ford Transit", которым управлял 36-летний водитель. Медики диагностировали у пенсионера-нарушителя закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Госавтоинспекция разбирается в материалах дела.

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