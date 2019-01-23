В городе металлургов 73-летнего пенсионера рядом с "зеброй" сбил фургон

23 Янв. 22:51 2019-01-23T22:51:21+03:00

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Сегодня, около 10 утра произошло ДТП с участием пенсионера в Череповце. Мужчина 73 лет шел по обочине улицы Городского питомника, а потом стал переходить дорогу рядом с "зеброй", но не по ней. В итоге, на него наехал фургон "Ford Transit", которым управлял 36-летний водитель. Медики диагностировали у пенсионера-нарушителя закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Госавтоинспекция разбирается в материалах дела.