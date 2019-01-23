В Череповце нездоровый человек "заминировал" предприятие
В Череповце полиция задержала мужчину - тот позвонил и сообщил о том, что одно из крупнейших предприятий города заминировано.
Звонок в дежурную часть раздался ночью с 21 на 22 января. На место выехали специальные службы. Однако информация не подтвердилась.
А сотрудники полиции срочно стали устанавливать подозреваемого в сообщении недостоверной информации. Им оказался мужчина 1980 г.р..
Когда в квартиру вошли полицейские, он был пьян. Кроме того, 38-летний череповчанин состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Возбуждено уголовное дело. Гражданину грозит ограничение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы.