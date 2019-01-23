В Вологде на улице Герцена сбита пенсионерка
Иномаркой управлял 27-летний мужчина
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ДТП случилось в Вологде во вторник, 22 января, в 10 утра. Под колеса иномарки попала пенсионерка. ЧП случилось на перекрестке улиц Герцена и Первомайской.
За рулем иномарки находился 27-летний водитель. Автомобиля «Джили МК» наехал на 55-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу.
У женщины ссадины и ушибы. Поправлять здоровье она будет дома, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.