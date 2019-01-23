В сокольской кадетской школе открылась виртуальная концертная площадка

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-23T15:29:13+03:00

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В Соколе открылась площадка Всероссийского виртуального концертного зала. Так что кадеты смогут увидеть концерты лучших мировых музыкальных коллективов находясь в своем учебном заведении.

Вологодская кадетская школа-интернате имени Белозерского полка стала участником проекта, реализуемого Вологодской областной филармонией. На площадке Всероссийского виртуального концертного зала происходят онлайн-трансляции, позволяющее смотреть и слушать концерт в режиме реального времени. Подобные залы уже открыты в Вологде, селе Молочном, Череповце, Великом Устюге, Тарногском городке, Верховажье.

В этом году к проекту присоединяются Сокол, Вытегра и Кириллов. Так что всего около тысячи вологдан могут виртуально побывать на лучших концертах страны.

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