Череповецкой управляющей компании антимонопольщики указали на нарушение закона "О рекламе"
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Вологодское УФАС России признало ООО «Управ-дом гарант» нарушившим закон «О рекламе».
Дело в том, что управляющая компания размещала рекламу на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Исключением может стать лишь социальная реклама и справочно-информационные сведения.
Комиссия Вологодского УФАС России выдала управляющей компании предписание об устранении нарушения. Материалы дела направлены для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.