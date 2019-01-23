2019-01-23T15:20:05+03:00
Происшествия

В общежитии на улице Мальцева 23-летний вологжанин забил непрошенного гостя

Ему грозит 15 лет колонии
Иван Чухнин
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Как сообщает СУ СК по Вологодской области, 23-летний мужчина обвинен в гибели 40-летнего мужчины. ЧП случилось в здании общежития на улице Мальцева в Вологде.

ЧП случилось 31 октября прошлого года.

Парень шел по этажу и услышал спор: женщина пыталась выдворить подвыпившего гостя.

Молодой человек решил помочь даме, причем не ограничился тем, что вытолкал визитера. Сорокалетний мужчина не собирался уходить, так что молодой человек стал его жестоко избивать, в том числе ногами. Удары по голове были смертельными.

Защитник женщины пойдет под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.

Молодому человеку грозит до 15 лет колонии.

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