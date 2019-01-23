2019-01-23T12:21:33+03:00
Общество

На Вологодчине на каждого мирового судью приходится в два раза больше дел, чем в целом по стране

Все судебные участки обеспечат металлодетекторами и турникетами
Иван Чухнин
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В 2019 году участки мировых судей в регионе обеспечат средствами безопасности.

Как сообщил начальник Департамента по обеспечению деятельности мировых судей области Николай Крутовский, на всех судебных участках установлены системы наружного наблюдения, 78% участков оснащены стационарными металлодетекторами, 59% - турникетами. В этом году планируется обеспечить все участки необходимыми средствами безопасности. Кроме того, планируется, что в ближайшее время на каждом судебном заседании будет работать аудипротоколирование, а также внедрены видеоконференцсвязь и электронный документооборот.

К слову, из-за высокой нагрузки сохраняется текучка кадров. Сейчас в регионе средняя нагрузка составляет 5142 дел в год на каждого судью, при том что по стране среднее значение составляет порядка 2500 дел.

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