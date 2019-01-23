2019-01-23T12:15:28+03:00
Происшествия

Водитель иномарки подрезал автобус, пострадала пенсионерка

Ему грозит до 2 лет колонии
Иван Чухнин
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Водитель предстанет перед судом за то, что подрезал в Вологде автобус.

Ему вменяют нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Обвинение уже утверждено заместителем прокурора Вологды.

Авария с участием автобуса произошла летом прошлого года.

За рулем «Renault Sandero» ехал 43-летний вологданин. Машина двигалась по улице Петина по микрорайону Тепличный. Одновременно от автобусной остановки начал движение автобус «Олимп», следующий по маршруту №1.

Внезапно водитель Sandero стал поворачивать направо на второстепенную дорогу, при этом он подрезал автобус. При этом он не занял крайне правую полосу и не подал световые сигналы о начале маневра.

Потому автобус резко затормозил, а в салоне упала 79-летняя пассажирка. Она получила тяжелые травмы.

За рискованный маневр водителю Sandero грозит санкция - до двух лет лишения свободы.

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