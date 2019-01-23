2019-01-23T10:57:19+03:00
Происшествия

В центре Вологды сгорел дорогостоящий "Лексус"

Его подожгли неизвестные
Иван Чухнин
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За считаннные минуты у машины выгорел пластик моторного отсека.За считаннные минуты у машины выгорел пластик моторного отсека.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В центре Вологды сгорел дорогостоящий джип.

Пожар произошел около 8 вечера в центре Вологды. Сообщение на пульт дежурного о пожаре поступило в 19:50. Как соощает пресс-служба МЧС, на место пожарные прибыли в 19:55. В 20:02 работа по ликвидации пожара была закончена.

У дома №15 на улице Лермонтова горела автомашина «Лексус LX 570», 2018 года выпуска, который принадлежит ООО "Гремячий".

Повреждены пластиковые детали моторного отсека, лакокрасочное покрытие передних крыльев, капота; повреждена левая передняя покрышка; повреждено лобовое остекление, остекление левой передней двери, оплавлено левое зеркало.

Спасено материальных ценностей приблизительно на 2.800.000 рублей.

Причиной называется поджог. Сумма ущерба - около 3 миллионов рублей.

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