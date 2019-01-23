Наглых разбойников осудили за нападение на магазин
В феврале 2018 года трое приехавших из Нижнего Новгорода совершили нападение. ЧП случилось в Кич. - Городецком районе. Как сообщает прокуратура области, над ними прошел суд.
Грабители приехали в деревню на такси. В деревню Курилово они зашли в магазин, где один из друзей брызнул в глаза продавцу перцовый газ.
Два других нашли и забрали выручку, а также водку. "Улов" наглых приезжих составил чуть менее 30 тысяч рублей. Продавец получила ожог век и обоих глаз.
Задержанные вину на суде и следствии не признали. За разбой одному из обвиняемых, имеющему непогашенную судимость, назначено 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Два других получили 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.