2019-01-23T09:35:04+03:00
Происшествия

Наглых разбойников осудили за нападение на магазин

Они брызнули в лицо продавцу газ и забрали водку и выручку
Иван Чухнин
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В феврале 2018 года трое приехавших из Нижнего Новгорода совершили нападение. ЧП случилось в Кич. - Городецком районе. Как сообщает прокуратура области, над ними прошел суд.

Грабители приехали в деревню на такси. В деревню Курилово они зашли в магазин, где один из друзей брызнул в глаза продавцу перцовый газ.

Два других нашли и забрали выручку, а также водку. "Улов" наглых приезжих составил чуть менее 30 тысяч рублей. Продавец получила ожог век и обоих глаз.

Задержанные вину на суде и следствии не признали. За разбой одному из обвиняемых, имеющему непогашенную судимость, назначено 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Два других получили 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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