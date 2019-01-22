Под Вологдой найден погибшим 56-летний мужчина
Причину гибели установит экспертиза
Поисковики сообщили коротко: "Найден. Погиб".
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Под Вологдой найден пропавший Николай Грушин. Он ушел из дома в Молочном 19 января. Тревогу забили родные. Информацию о потерявшемся распространили волонтеры поисково-спасательных отрядов.
Как сообщили в пресс-службе УМВД области, поисковые работы закончены. Мужчина был найден в окрестностях Молочного без признаков жизни.
Внешне признаков насильственной смерти не было обнаружено.
Для установления причины гибели будет проведена судебная медэкспертиза.