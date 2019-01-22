Вологжанка убила мужа табуреткой
В Вологде произошло убийство: женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила супруга стулом
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После новогодних праздников 15 января 2019 года в областной столице произошло страшное убийство: жена забила мужа табуреткой. ЧП случилось у них дома на улице Карла Маркса, оба супруга были в подпитии и ссорились. После рокового удара мужчина скончался на месте. Причиной смерти назвали ушиб головного мозга, тупая травма головы. По горячим следам была полицией задержана подозреваемая. На данный момент ведется следствие и экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.