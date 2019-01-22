Под Кирилловом грузовик сбил лося - дети ранены в ДТП

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-22T16:21:42+03:00

На трассе Вологда-Медвежьегорск грузовой автомобиль с цистерной врезался в лося, машина вылетела на встречку и задела легковушку с детьми

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Страшное ДТП случилось в минувший понедельник рано утром на 108 километре трассы Вологда-Медвежьегорск. В Кирилловском районе водитель 42-лет управлял МАЗ, внезапно на дорогу выбежал лось, столкновения избежать не удалось. От удара грузовик занесло на встречную полосу, где он врезался в "Хендай Солярис". В ДТП пострадали двое детей 7 и 11 лет: они были пристегнуты на заднем сидении. По словам медиков, физические травмы незначительные, ребята лечатся амбулаторно.