2019-01-22T14:57:06+03:00
Происшествия

Вологжанин угрожал устроить взрыв газа в жилом доме

Мужчина вместе с другом, находясь в состоянии подпития, позвонил в скорую
Евдокия САХАРОВА
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В минувший понедельник вечером в диспетчерской скорой помощи города Вологды раздался тревожный звонок: мужчина угрожал, что взорвет в квартире газ - он уже стоит со свечой в руке.

Спецслужбы выехали на место, перекрыли газ и пообщались с "шутником" - газ он взрывать не собирался, просто выпивал с собутыльником. Медики диагностировали у 60-летнего пациента алкогольный психоз и госпитализировали, со вторым общается полиция.

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