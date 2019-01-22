Сямженский "Синяя борода" принялся за старое

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-22T14:32:38+03:00

Второй брак для него снова чуть не закончился убийством жены

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Жителя Сямженского района осудили повторно: он убил свою первую жену из ревности и нанес 30 ножевых ранний второй жене. СК РФ по Вологодской области сообщает, что 35-летний мужчина освободился из тюрьмы в 2015 году, в 2018 совершил преступление повторно.

В марте прошлого года тогда еще муж пришел на пилораму к своей жене, где у них возникла ссора. Мужчина выхватил нож и нанес 32-летней женщина 30 ударов прямо при свидетелях. Пострадавшую доставили в больницу, где подтвердили, что ее здоровью нанесли тяжкий вред.

"Синей бороде" присудили 7 лет колонии строгого режима по статье "Покушение на убийство".