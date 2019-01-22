2019-01-22T13:48:38+03:00
Происшествия

Крупный пожар произошел в многоэтажке в Вологде

Горела трехкомнатная квартира на улице Ленинградской
Евдокия САХАРОВА
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На первом этаже дома 87 по улице Ленинградской в квартире произошел пожар по вине хозяина, который в состоянии опьянения не уследил за огнем. ЧП произошло 21 январа в 10:30. 49-летнего виновника пожара госпитали - он отравился угарным газом. 6 пожарных расчетов около 15 минут боролись против огня за задымленное жилище.

По словам очевидцев, двух пожарных, пошедших на помощь хозяину потом вытаскивали другие спасатели. Ущерб на данный момент оценили в 5 000 рублей.

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