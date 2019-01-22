Шекснинский участковый находился на посту до конца

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-22T15:01:20+03:00

Сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице

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"Шекснинский участковый уполномоченный полиции, несмотря на тяжелое ранение, продолжал охранять место происшествия,"- сообщает пресс-служба УМВД области.

Полицейский Виктор Белинский получил огнестрельное ранение в шею, участвуя в операции "Перехват". Его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщала "Комсомолка", 20 января разыскивали мужчину 1977 года рождения. Его подозревали в том, что он убил бывшую жену, окровавленный труп ее нашли на дороге.

Около шести часов вечера участковый уполномоченный полиции обнаружил автомобиль "Нива" подозреваемого на улице Молодежной деревни Покровское.

Когда автомобиль участкового приблизился к «Ниве», из нее был произведен выстрел. Пуля попала в шею участкового.

Покинув автомобиль через пассажирскую дверь вместе со стажером, полицейский приготовился к стрельбе.

Но в этот момент произошел еще один выстрел - подозреваемый покончил жизнь самоубийством.

После получения ранения полицейский не мог говразговаривать, поэторить. Он зашел в магазин и оставил записку своим коллегам.

На посту он находился до тех пор, пока не приехали коллеги.