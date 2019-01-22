Питерского мошенника задержали в Вологде

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-22T11:29:45+03:00

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В минувшие выходные в Вологде на улице Ленинградской к наряду отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Вологде обратился местный житель.

Он сообщил, что его ограбили. У дома № 100 на улице Ленинградской двое мужчин забрали его мобильный телефон и убежали. Полицейские распространили приметы злоумышленников, передав информацию в дежурную часть полиции.

Но на перекрестке улиц Ленинградской и Ярославской госавтоинспекторы заметили двух мужчин, похожих на описанных ограбленным. Их доставили в полицию.

Мобильный телефон был изъят и возвращен законному владельцу. А в ходе проверки установлено, что один из грабителей, 27-летний мужчина находится в розыске за совершение мошеннических действий в Санкт-Петербурге. Сейчас он помещен в следственный изолятор.