В Вологде извращенец раздевался перед детьми

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-22T11:12:22+03:00

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В Вологде задержан 24-летний парень, который непристойно раздевался перед детьми. Это действие характеризуется как совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, одно ЧП случилось в ноябре прошло года.

Вологжанин зашел в подъезд многоквартирного домана улице Псковской. На лестничной площадке он встретил 14-летнюю школьницу, которой стал делать непристойные предложения. Но ребенку удалось убежать.

Через три такой же случай призошел в жилом доме на Пошехонском шоссе. Изврашенец разделся перед 13-летней девочкой.

Возбуждено уголовное дело.

Вологжанин находится под стражей.

Следователи проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Информацию о потерпевших от действий злоумышленника можно сообщить по телефонам: 8 (817-2) 57-21-33, 57-21-43, 57-21-42 или в ближайший отдел полиции – сообщили в СУ СК РФ по ВО.