В Молочном пропал 56-летний мужчина
Три дня его ищут поисковики
-
Изменить размер текста:
В Вологде идут поиски 56-летнего Грушина Николая Николаевича.
Мужчина ушел из дома 19 января.
Как сообщают поисковики,тНиколай Николаевич проживал в поселке Молочное, улица Пионерская, 2 «А». У него рост 185 сантиметров, он плотного телосложения.
Был одет в куртку синего цвета ниже пояса, серый свитер, черные спортивки, черные брюки.
Просьба всем, кто имеет какую-либо информацию, позвонить по телефонам полиции или волонтеров: 102, 76-50-01.