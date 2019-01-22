В Молочном пропал 56-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-22T09:53:14+03:00

Три дня его ищут поисковики

Изменить размер текста: A A

В Вологде идут поиски 56-летнего Грушина Николая Николаевича.

Мужчина ушел из дома 19 января.

Как сообщают поисковики,тНиколай Николаевич проживал в поселке Молочное, улица Пионерская, 2 «А». У него рост 185 сантиметров, он плотного телосложения.

Был одет в куртку синего цвета ниже пояса, серый свитер, черные спортивки, черные брюки.

Просьба всем, кто имеет какую-либо информацию, позвонить по телефонам полиции или волонтеров: 102, 76-50-01.