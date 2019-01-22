В Татьянин день вологодские музеи примут студентов бесплатно

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-22T09:41:38+03:00

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Татьянин день традиционно отметят в Вологодском музее-заповеднике

25 января свой праздник отмечают студенты. Они смогут посетить экспозиции в Кремле и все филиалы музея -заповедника бесплатно. Кроме того, свободный вход для всех Татьян. Кроме того, первых посетительниц с именем Татьяна ждёт сюрприз.

Как сообщает пресс-служба музея, сотрудники вручат везучим Татьянам памятный подарок первым посетительницам Юго-Западной башни, художественного отдела и главного корпуса Кремля, а также первым трём Татьянам, пришедшим в Музей кружева.

26 января праздник в Музее кружева продолжится: в 12:00 сотрудники проведут сборную экскурсию по экспозиции. Для посетительниц с именем Татьяна и студентов при наличии документа вход будет бесплатным.

- Уже 17 лет я практически не встречаю свой день рождения. Для меня главным праздником стал День ангела – 25 января. Его я всегда жду и отмечаю, – признается Татьяна Касьяненко, заведующая музеем «Мир забытых вещей».