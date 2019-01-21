В Кадуе арестованы три подруги, отправившие на тот свет свою приятельницу
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В Вологодской области в поселке Кадуй арестованы три женщины: собравшись за праздничным столом, они отправили на тот свет свою подругу.
17 января четверо женщин собрались в доме одной из них, расположеном на улице Молодежной. Застолье с алкоголем начиналось празднично, но после случилась ссора.
Женщины напали на одну из подруг и забили ее до смерти. Врачи скорой могли лишь констатировать смерть 50-летней женщины.
Все дебоширки задержаны полицией, а затем судом арестованы и помещены в СИЗО.