2019-01-21T18:12:14+03:00
Общество

Назначение в областном правительстве: начальником департамента стал череповчанин

Дмитрий Буслаев работал директором завода ЖБИ
Иван Чухнин
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Нового руководителя департамента строитльства и ЖКХ представили сегодня, 21 января, на оперативном совещании в правительстве области.

Сейчас это один из самых загруженых департаментов, работающий в авральном режиме. Как рассказал губернатор области Олег Кувшинников на пресс-конференции, очень тяжелое положение в муниципальных районах: там прекратили существование подразделения, ответственные за строительство, там давно ничего не строили и потому исчезли проектировщики, сметчики. Сейчас, когда в регионе появились деньги, проблема встала остро: некому готовить проектно-сметную документацию. В результате огромные нагрузки несет на себе профильный областной департамент.

Как сообщает пресс-служба правительства, Дмитрий Буслаев - юрист, окончил Современную гуманитарную академию. Работал заместителем прокурора Череповца, начальником департамента ЖКХ мэрии Череповца, директором череповецкого завода железобетонных изделий.

Напомним, департамент будет отвечать не только за все нновостройки, включая мост в Череповце, но и за многие программы: расселение ветхого и аварийного жилья, формирование комфортной городской среды, капремонты, обеспечение жильём детей-сирот.

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