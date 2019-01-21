В Вологодской области на дороге найдена убитая женщина и ранен участковый

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-21T15:49:06+03:00

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В Вологодской области произошло ЧП с использованием охотничьего ружья. Там ранен полицейский. Как сообщает следствие, ЧП случилось в Шекснинском районе. Мужчина 1977 года рождения убил супругу, с которой был в разводе, он ранил сотрудника полиции, а затем выстрелил в себя.

По версии регионального Следственного комитета, ЧП случилось 20 января, около 17.00.

В Шекснинском районе на дороге в деревню Осютино Шекснинского района, в километре от дороги сообщением между деревнями Юрочкино и Славянка было обнаружено тело женщины.

Это была женщина 1977 года рождения с телесными повреждениями в области головы и туловища.

Участковый уполномоченный выехал к бывшему супругу погибшей женщины. Его машина находилась в деревне в 20 километрах от места происшествия.

Увидев полицейскую машину, мужчина 1977 года рождения бросился к своему автомобилю, схватил ружье и выстрелил.

В результате было пробито стекло служебного автомобиля и был ранен в шею полицейский.

Затем мужчина выстрелил в себя.

Следователи СК России по Вологодской области осмотрели жилище мужчины. В нем найдены следы крови и окровавленную одежду потерпевшей, свидетельствующие о том, что она была убита в доме. В багажнике автомобиля ее экс-супруга также обнаружена кровь.

По всей видимости, тело убитой мертвой женщины мужчина вывез на дорогу в багажнике и там бросил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Полицейский доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Стрелявший в себя погиб на месте.