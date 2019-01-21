Вологодский семиклассник Игорь Корепин вытащил товарища из проруби

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-21T14:36:26+03:00

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В Никольском районе в прселке Борок школьник спас мальчика. Об этом сообщает группа "Подслушано в Никольске".

По информации группы, дети катались с горки, которая находилась "на реке".

Одного из мальчишек вынесло на лед и так получилось, что "он нырнул головой вниз прямл в прорубь".

Взрослых рядом никого не было. Игорь, ученик местной школы, не растерялся и вытащил товарища на лед.

Интересно, что многие местные жители считают произошедшее обычным делом и, похоже, не обратили внимания.

"Весь посёлок знает об этом случае и все молчат. В школе - директор, учителя и, наконец, нашей администрации пофиг. Могли хотя бы прийти родители и поблагодарить парня," - пишет аноним. И делает заключение - " Если б он утонул, то пошевелились все".

Как оказалось, героем стал Игорь Корепин, ученик 7 класса.

Как сообщают местные жители, дети в Борке ежегодно катаются с горки, расположенной у больницы. Прямо под ней течет речка. Спуск с горы там очень опасен, однако многие поколения местных жителей там катаются на санках и ватрушках: весь Борок знает, что опасно, но каждый катается до самого низа на свой страх и риск.

Как нам сообщили, прорубь, где полощут белье находится в стороне. Мальчик, приехавший в гости к знакомым из Петербурга, катался с Игорем на ватрушках. Так как была оттепель, поверх льда выступила вода - сантиметров до 30. В нее и упал мальчик. Домой он пришел с мокрыми руками и сырой курткой, рассазал о происшествии родителям, те сходили к родителям Игоря и поблагодарили их за воспитание школьника.