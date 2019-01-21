2019-01-21T10:32:50+03:00
Происшествия

Стрельба по колесам: под Вологдой задержан пьяный водитель

Он оказался уже лишенным прав управления
Иван Чухнин
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В Вологде инспектор ДПС вынужден был стрелять из табельного оружия.

Только так была остановлена автомашина, водитель которой нарушал правила дорожного движения.

Во время патрулирования вологодских улиц бойцы наряда ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ 2114. Легковушка нарушала правила движения.

Требования инспектора остановиться водитель игнорировал. Так что началась погоня.

Полицейские несколько раз призывали нарушителя остановиться. Но тот совершал резкие опасные маневры, и, пытаясь оторваться, нарушал ПДД.

К погоне подключилось еше несколько экипажей ДПС, а также патрульный автомобиль военной автоинспекции.

Погоня вышла за пределы города и двигалась по старой Кубенской дороге. Перед подъездом к поселку Дубровское полиция решила стрелять по колесам.

Согласно инструкции, сначала было сделано два предупредительных выстрела в воздух, а затем несколько по колесам авто.

Лишь когда пуля попала в колесо, машина остановилась. Водителя залержали. В салоне он был не один - со "штурманом".

33-летний водитель, как выяснилось, уже был лишен прав за вождение в пьяном виде.

Алкотестер показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,260 мг/литр.

Как сообщает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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