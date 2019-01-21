2019-01-21T10:15:48+03:00
Происшествия

Волонтеры группы «Помощь Степану» официально представляют интересы ребенка

Заверенный нотариусом документ подписан 16 января
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Малыш находится в комеМалыш находится в комеФото: Евгения ГУСЕВА
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Официально представлять интересы потерпевшей стороны теперь могут вологодские активисты. На днях они встретились с адвокатом 7-летнего Степана, избитого в семье опекунов. Представителям общественности удалось обсудить дальнейшие действия по защите ребенка, написание ходатайств и возможные моменты взаимодействия.

Сейчас расследование не завершено, однако по окончанию следствия адвокат получит полный доступ к материалам дела и сможет ознакомиться с результатами экспертиз. Адвока Степана Али-Мамед Н.А. заверила, что необходимые следственные мероприятия производятся своевременно.

Напомним, 6-летний Степа Кукин находится в коме с 10 августа. В Вологодской областной больнице он отметил свое 7-е день рождение и справил Новый год. Он до сих пор жив, не смотря на тяжелое состояние и страшные травмы, полученные в семье опекунов.

Расследование Главным следственным управлением СК РФ продолжается.

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