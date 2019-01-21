2019-01-21T09:43:33+03:00
Происшествия

В Череповце на пешеходном переходе сбили женщину

Она переходила дорогу на Советском проспекте
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото из архиваФото из архиваФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Оживленный перекресток двух центральных череповецких улиц опасен для пешеходов. Накануне, 20 января, на «зебре» на Советском проспекте и улице Коммунистов под колеса «Шкоды Фабии» попала 55-летняя женщина. На пешеходном переходе не было светофора, а 35-летний водитель иномарки не притормозил и сбил череповчанку.

Вечером в 8 часов 20 минут пенсионерке была вызвана скорая помощь. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас она проходит обследование во 2-й областной больнице города металлургов.

Госавтоинспекция области напоминает, что при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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