2019-01-21T09:17:51+03:00
Происшествия

Воришку специализирующегося на салонах красоты задержали в Вологде

Дорогие гаджеты молодой человек успел продать, а деньги потратить
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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За кражу ему грозит до 2 лет лишения свободыЗа кражу ему грозит до 2 лет лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Молодой вологжанин воспользовался удобным случаем и «увел» пару мобильников у женщин. Одна из хозяек «потеряла» сотовый в офисе прямо с сумкой. В последствии именно дамская сумочка, подошедшая по описанию, помогла напасть на след злоумышленника.

Вторая жертва, 35-летняя посетительница салона красоты, заявила о пропаже сразу после косметических процедур. Общая стоимость ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.

Когда 26-летнего мужчину задержали, он сознался в краже, но вернуть дорогие гаджеты не смог, потому что их продал, а вырученные деньги уже потратил. Сейчас сотрудники полиции проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело, за кражу любителю чужих мобильников грозит до 2 лет лишения свободы.

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