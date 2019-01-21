2019-01-21T08:54:02+03:00
Происшествия

«Дэу Нексия» загорелась на Чернышевского в Вологде

У иномарки оплавилась приборная панель
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото из архиваФото из архиваФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Около 3 часов дня сигнал о возгорании автомобиля поступил дежурному. Через 5 минут на улицу Чернышевского в Вологде прибыла первая бригада огнеборцев. Однако тушить иномарку, стоящую во дворе 107 дома не пришлось. Жильцы сами справились с огнем, а пожарные только зафиксировали общую площадь пожара – 0,5 кв м – и повреждения. У «Дэу Нексии» расплавились пластиковые детали приборной панели, что говорит о неполадке с электрооборудованием автомобиля.

Погибших и пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается, была ли у 59-летнего хозяина транспорта оформлена страховка, пока не ясно.

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