2019-01-20T20:15:21+03:00
Общество

На реке Тошне пропилили множество майн - там ищут пропавшего молодого человека

Даниил Репин бросил застрявшую машину и исчез
Иван Чухнин
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Лед на реке испещрен майнами. Фото группы ПСО "ЮК-СПАС".Лед на реке испещрен майнами. Фото группы ПСО "ЮК-СПАС".
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Под Вологдой продолжаются поиски пропавшего Даниила Репина. Как сообщала "Комсомолка", в воскресенье исследовалась, главным образом, река Тошня.

Однако Даниил так и не был найден. Поиски молодого человека продолжаются.

Сегодня пройдены пешими группами около 6 километров, осмотрены дачи в деревне Палагино.

Две группы обследовали поля вблизи места, где предположительно пропал Даниил. Он исчез 10 января. Когда нашли машину возле поселка Новый Источник, стало понятно, что около 4 часов утра 11 января он бросил застрявший автомобиль вместе с документами, шапкой, сигаретами. Похожего на него мужчину обнаружили на видеозаписи идущим мимо одной из деревнь в сторону реки Тошни.

На реке Тошне делались майны, через которые исследовалось дно баграми.

Как сообщают поисковики, работа осложнялась неравномерностью глубин и разной толщиной льда. Глубина доходила до 2,5 м. а толщина льда могла колебаться от 3 см до 50 см.

В поисково-спасательных работах приняли участие около 20 человек: родные и близкие мужчины, добровольцы и волонтёры отрядов ПСО ЮК-СПАС.

Родственники выражают благодарность всем тем, кто в свои выходные дни приехал на поиски Даниила. Они надеются, что совместными усилиями мужчина будет найден.

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