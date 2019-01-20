В Череповце исчезла школьница

20 Янв. 19:14 2019-01-20T19:14:03+03:00

Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

Пропавшая Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

16-летняя девушка ушла в очередной раз из дома, но теперь перестала выходить на связь — родственники забили тревогу

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15 января череповецкая школьница ушла из дома, а с 18 января перестала отвечать на звонки родственников. По информации от ПСО "Ты не один", девушка появляется в соцсетях. Владлена Нурмухамедова проживает на бульвар Доменщиков, 35.

Имеющих какую-либо информацию по "потеряшке" просят звонить на номер +7 911-505-68-98 волонтерам или 02, 102 в полицию.