2019-01-20T19:14:03+03:00
Происшествия

В Череповце исчезла школьница

16-летняя девушка ушла в очередной раз из дома, но теперь перестала выходить на связь — родственники забили тревогу
Евдокия САХАРОВА
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ПропавшаяПропавшаяФото: ВРОО ПСО "Ты не один"
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15 января череповецкая школьница ушла из дома, а с 18 января перестала отвечать на звонки родственников. По информации от ПСО "Ты не один", девушка появляется в соцсетях. Владлена Нурмухамедова проживает на бульвар Доменщиков, 35.

Имеющих какую-либо информацию по "потеряшке" просят звонить на номер +7 911-505-68-98 волонтерам или 02, 102 в полицию.

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