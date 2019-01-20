2019-01-20T18:57:15+03:00
Происшествия

На Вологодчине пьяные курильщики сгорают в своих домах

Очередной трагический пожар произошел в Бабушкинском районе: мужчина погиб, а его брат получил ожоги 50% тела
Евдокия САХАРОВА
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Среди бела дня, около половины второго, в деревне Аньково Бабушкинского района сгорел рубленый деревянный дом на сто квадратных метров. Три часа пожарные боролись со стихией. Причиной пожара называют неосторожное курение хозяина, который был в подпитии. 46-летний мужчина в огне не выжил, а его брата 47 лет госпитализировали в очень тяжелом состоянии. Медики говорят, что у него термический ожог половины кожных покровов.

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