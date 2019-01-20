В Череповце в ДТП серьезно пострадала школьница

20 Янв. 18:45 2019-01-20T18:45:42+03:00

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По информации из УМВД по Череповцу, на улице Набережной, 33 в городе металлургов в половину восьмого вечера произошло ДТП, в котором пострадала маленькая пассажирка. 21-летний водитель БМВ не успел затормозить, т.к не была выдержана достаточная дистанция между транспортными средствами, и въехал в бампер "Ниссан-Альмера". 9-летняя девочка, сидевшая в салоне "Ниссана" была госпитализирована в городскую больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.