В Вологде около ГИБДД ВАЗ протаранил фуру — водитель сбежал, бросив пассажирок

СЕГОДНЯ 16:27 2019-01-20T16:27:56+03:00

ЧП произошло около семи утра рядом со зданием городского ГИБДД по адресу Гагарина, 83а

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В минувшую субботу, рано утром произошло страшное ДТП, есть пострадавшие. ЧП случилось прямо возле городского ГИБДД. 31-летний мужчина, управляя ВАЗ-2107, вывел машину прямо в припаркованую на обочине фуру "Даф". В транспортном средстве с ним сидели две молодые девушки, 26 и 23 лет. Водитель поспешил скрыться, бросив раненых пассажирок в раскуроченной машине.

Молодого человека вскоре нашла полиция, его отвезли в наркологию, пассажирок отправили лечиться домой.