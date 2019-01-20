Балка строящегося путепровода раздавила кабину ВОЛЬВО вместе с водителем

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-20T12:54:58+03:00

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Под Вологдой на строительстве обходной дороги произошло ЧП.

В ночь с 19 на 20 января в месте пересечения проектной трассы с существующей автомобильной дорогой Вологда-Норобово велись работы по заготовке песка, который используется для строительства дороги.

Как сообщает пресс-секретарь Дорожного управления "Холмогоры" Елена Москалева, водитель самосвала ВОЛЬВО завершил выгрузку песка и стал отъезжать, при этом он не опустил кузов. Когда он двигался под строящимся путепроводом, край поднятого кузова задел одну из балок путепровода. Она рухнула прямо на кабину.

Водитель, мужчина 46 лет, погиб на месте.

По словам руководителя АТП, это опытный водитель, работавший много лет на этом предприятии. Александр перед выходом в рейс прошел медицинское освидетельствование. Что стало причиной трагической невнимательности предстоит установить следственным органам.

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