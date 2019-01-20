Оксана Яковлева уволена с поста руководителя Корпорации развития
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Оксана Яковлева закончила работу в Корпорации развития Вологодской области на посту руководителя.
Об этом сообщает издание "В точку", пристально следившее за карьерой, идеями и результатами интенсивного труда специалиста по развитию областного уровня.
О причинах увольнения директора сообщают другие издания - она займет высокий пост в одной из коммерческих структур.
Издание "В точку" не исключает, что серия публикаций, посвященная нестандартному отношению к государственному имуществу, стала причиной увольнения предприимчивой, энергичной и креативной бизнес-вумен.