2019-01-20T00:12:47+03:00
Происшествия

В воскресенье под Вологдой волонтеры продолжат поиски Данила Репина

Сегодняшний день не принес результатов
Иван Чухнин
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В воскресенье поисковики будут исследовать эту реку.В воскресенье поисковики будут исследовать эту реку.Фото: социальные сети
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В субботу, 19 января, около 40 волонтеров собрались в деревне Новый источник, чтобы найти пропавшего еще 10 января Даниила Репина.

Здесь, примерно в трех километрах от трассы Вологда - Череповец нашли его автомобиль. В салоне остались все вещи молодого мужчины, включая документы, шапку, сигареты. Как выяснилось, автомобиль забуксовал, затем кончилось топливо.

В субботний день прочесывать местность приехали добровольцы. Однако 19 января. Даниил Репин к сожалению не найден.

Пешими группами было обследовано более 7 км дорог и обочин, осмотрены 6 деревень, опрошено местное население.

С воздуха обследовано огромная территория, было подключено 12 снегоходов, проверены подходы к местным ручьям и рекам.

Волонтёры поисково-спасательных отрядов "АЗИМУТ" и "ЮК-СПАС" и добровольцы намерены продолжить посики в воскресенье. Решено обследовать реку в деревне Шеломово.

Приглашаются добровольцы. Волонтеров ориентируют на работу со льдом - нужны бензопилы, бродни, веревки.

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