2019-01-19T23:25:24+03:00
Экономика

Строительство моста в Череповце - главное дело губернатора

Об этом он сообщил на пресс-конференции
Ольга Кузнецова
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Олег Кувшинников выразил недоумение - череповчане, по его словам, даже наблюдающие за подготовкой к строительству моста, все равно не верят, что мост будет.

Между тем - это главное дело его карьеры: уходя из кресла мэра Череповца на должность губернатора, он пообещал череповчанам построить мост и слово свое намерен сдержать. О строительстве моста он знает все, возращаясь к вопросу практически ежедневно.

По словам Олега Кувшинникова, уже в феврале будет заключён госконтракт на 16,5 млрд рублей.

До сентября этого года должны быть отсыпаны подходы к мосту с обеих сторон.

Из федерального бюджета поступит 3 млрд руб за 3 года, в том числе из них 400 млн поступит в 2019 году и 2,5 млрд в 2020.

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