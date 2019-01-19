В лобовую: столкновение иномарки и фуры произошло в Череповце

19 Янв. 23:03 2019-01-19T23:03:55+03:00

Автомобиль превратился в хлам. Фото: по Череповцу ОГИБДД

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Жуткое ДТП случилось 19 января в 13:.50 в Череповце.

На 4 км Северной автодороги произошло лобовое столкновение иномарки и грузовика.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, за рулем «Шевроле Лачетти» находился 54 -летний мужчина.

Он выехал на встречку и врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом.

Фурой управлял 38- летний водитель.

При аварии пострадал водитель «Шевроле».

У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей левого предплечья, тупая травма живота и закрытый перелом костей таза.

Он находится в реанимации медсанчасти «Северсталь». По всей видимости, пострадавший не учел сложные дорожные и метеорологические условия.