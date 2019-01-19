В лобовую: столкновение иномарки и фуры произошло в Череповце
Жуткое ДТП случилось 19 января в 13:.50 в Череповце.
На 4 км Северной автодороги произошло лобовое столкновение иномарки и грузовика.
Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу, за рулем «Шевроле Лачетти» находился 54 -летний мужчина.
Он выехал на встречку и врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом.
Фурой управлял 38- летний водитель.
При аварии пострадал водитель «Шевроле».
У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей левого предплечья, тупая травма живота и закрытый перелом костей таза.
Он находится в реанимации медсанчасти «Северсталь». По всей видимости, пострадавший не учел сложные дорожные и метеорологические условия.