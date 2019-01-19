Ремонт разрушенного от взрыва газа дома завершат 10 февраля
Скоро завершат восстановительные работы дома после взрыва бытового газа на улице Карла Маркса, 74 а. Накануне, 18 января, объект инспектировали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и мэр Вологды Сергей Воропанов.
Фото очевидцев
Фото очевидцев
Сейчас полностью восстановлены, стены, крыши, оконные блоки, началась внутренняя отделка помещений. На очереди оклейка стен, покрытие пола и установка сантехники. Пострадавшим от взрыва газа будет выделено от 50 до 100 тысяч рублей, двое из жильцов уже получили деньги. Это компенсация за утраченное в ЧП имущество.
Фото очевидцев
Фото очевидцев
Сегодня все еще сохраняется режим ЧC, связанный с последствиями взрыва. Его снимут только после полной проверки объекта и окончательного обследования несущей конструкции.
Фото очевидцев