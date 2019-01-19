2019-01-19T15:32:41+03:00
Происшествия

Ремонт разрушенного от взрыва газа дома завершат 10 февраля

Жильцам осталось ждать 3 недели
Александр Крок
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Фото очевидцевФото очевидцев
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Скоро завершат восстановительные работы дома после взрыва бытового газа на улице Карла Маркса, 74 а. Накануне, 18 января, объект инспектировали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и мэр Вологды Сергей Воропанов.

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Сейчас полностью восстановлены, стены, крыши, оконные блоки, началась внутренняя отделка помещений. На очереди оклейка стен, покрытие пола и установка сантехники. Пострадавшим от взрыва газа будет выделено от 50 до 100 тысяч рублей, двое из жильцов уже получили деньги. Это компенсация за утраченное в ЧП имущество.

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Сегодня все еще сохраняется режим ЧC, связанный с последствиями взрыва. Его снимут только после полной проверки объекта и окончательного обследования несущей конструкции.

Фото очевидцев

Фото очевидцев

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