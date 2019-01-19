Вологодские курильщики подожгли лифт многоэтажки

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-19T15:08:15+03:00

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Накануне вечером в жилом доме на улице Ленинградской,150 в Вологде произошел пожар. 18 января в 18:58 сигнал о возгорание поступил на диспетчерский пульт. Всего 12 минут заняла дорога и ликвидация огня. Очаг находился в лифтовой шахте, где от пламени оплавились ролики открывания-закрывания двери и блок контактов микровыключателей. Всего площадь пожара была около 1 кв метра, однако учитывая уровень опасности и возможные последствия к дому были направлены 10 машин и 26 человек личного состава.

Причиной пожара специалисты назвали неосторожное обращение с огнем при курении.